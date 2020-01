(c) THE WHITE HOUSE (WHITE HOUSE)

„Hättet euch mal besser vorher mit den Anwälten von Gene Roddenberry beraten“, schreibt ein Twitter-Nutzer über das veröffentlichte Logo der amerikanischen „Space Force“.

Nach der Uniform der amerikanischen "Space Force" stößt auch das Logo der neu geschaffenen US-Teilstreitkraft für das Weltall auf einigen Spott. US-Präsident Donald Trump veröffentlichte am Freitag (Ortszeit) auf Twitter ein Bild des neuen "Space- Force"-Emblems, in dessen Zentrum ein raketenartiges Dreieck steht. Viele Twitter-Nutzer fühlten sich sofort an das Logo der Serie "Star Trek" erinnert.

Die Regierung habe die Idee geklaut und "Star Trek" werde sie verklagen, wurde auf Sozialen Medien gespottet. Trumps Tweet bekam mehrere Zehntausend Kommentare.

"Hättet Euch mal besser vorher mit den Anwälten von Gene Roddenberry beraten", reagierte der beliebte Satire-Auftritt im Internet, Pourmecoffee, in Anspielung auf das angebliche Urheberrecht des bereits vor Jahren gestorbenen Star-Trek-Schöpfers. Auch andere Nutzer vermuteten, die Designer des neuen "Space Force"-Logos hätten sich mit dem nach oben zeigenden Pfeil und einem darum kreisenden Objekt bei der Science-Fiction-Serie bedient.

Der Schauspieler George Takei, der durch die Serie in der Rolle des Steuermanns Lieutenant Hikaru Sulu weltberühmt wurde, schrieb scherzhaft auf Twitter: "Ähm, wir erwarten dafür Lizenzgebühren..."

Ahem. We are expecting some royalties from this... https://t.co/msYcJMlqjh — George Takei (@GeorgeTakei) January 24, 2020

Tatsächlich ist das neue Logo dem Emblem der Weltraumsektion der US-Luftwaffe nachempfunden. Ein Sprecher der neuen US-Space Force wies die Vorwürfe umgehend zurück. Er erklärte, dass es sich bei dem Pfeil in Wirklichkeit um das Delta-Symbol handelt, wie es schon 1961 in den Emblemen der damaligen Raumfahrtorganisation der US-Luftwaffe benutzt worden sei. "Star Trek" kam erst ein paar Jahre später auf den Fernsehmarkt. Die Serie wurde ab 1966 im US-Fernsehen ausgestrahlt; Ab 1972 kam sie dann als "Raumschiff Enterprise" ins deutsche und österreichische Fernsehen.

Doch die neu geschaffene "Space Force" ist ein beliebtes Ziel von öffentlichem Spott. Erst vor wenigen Tagen hatte es viel Häme gegeben, als die Uniform für die neue Teilstreitkraft vorgestellt wurde: im üblichen grün-braunen Flecktarnmuster. Auch dazu gab es Tausende höhnische Kommentare - etwa mit Fragen, was es bringe, im Weltraum Camouflage zu tragen.

Mit der "Space Force" hat Trump erstmals seit 1947 wieder eine eigene US-Teilstreitkraft geschaffen - damals war die US-Luftwaffe als separate Einheit gebildet worden. Für Trump ist das ein Erfolg, da er sich für die Bildung einer eigenen "Space Force" eingesetzt hatte, mit der sich das US-Militär für Konflikte im Weltraum wappnet.

(APA/DPA)