Und sie träumen vom Ökosozialstaat

Was das Weltwirtschaftsforum Davos mit Türkis-Grün in Österreich verbindet: die Frage, ob man den Klimawandel mit neuen Schulden bekämpfen will oder nicht.

Die Bilanz des Weltwirtschaftsforums Davos ist durchwachsen. Zentrales Thema waren ein entschlossener Kampf gegen den Klimawandel und eine Ökologisierung der Globalisierung. Beide Ziele wurden in den Schweizer Bergen natürlich nicht erreicht; das kann das Forum mangels demokratischer Legitimation gar nicht, aber das Thema ist bei den wichtigsten Wirtschaftslenkern und Politikern endgültig angekommen. Das ist nicht viel, aber auch nicht nichts.