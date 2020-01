Brexit-Gedenkmünzen fertig, nun mit richtigem Datum

Wegen Verschiebung des EU-Austritts mussten knapp eine Million der Gedenkmünzen wieder eingeschmolzen werden. Auf ihnen stand noch der 31. Oktober als Austrittsdatum.

Wenige Tage vor dem Brexit sind die 50-Pence-Münzen zum Gedenken an den Austritt Großbritanniens aus der EU fertig - dieses Mal mit korrektem Datum. Die Münzprägeanstalt des Vereinigten Königreichs hatte etwa eine Million Geldstücke zur Erinnerung an den historischen Tag wieder einschmelzen lassen müssen, denn sie trugen das zuvor geplante Austrittsdatum 31. Oktober.

Der Brexit wurde mehrmals verschoben, weil das Parlament sich nicht auf einen Kurs bei der Scheidung von der Staatengemeinschaft einigen konnte. Die Münzen tragen die Aufschrift "Frieden, Wohlstand und Freundschaft mit allen Nationen". "Die Europäische Union zu verlassen, ist ein Wendepunkt in unserer Geschichte und diese Münze markiert den Beginn eines neuen Kapitels", erklärte Finanzminister Sajid Javid am Sonntag in London.

Am 1. Jänner 1973 beigetreten, wird Großbritannien am 31. Jänner die EU wieder verlassen. Von nächsten Freitag an sollen etwa drei Millionen Gedenkmünzen in den Umlauf kommen, im Laufe des Jahres dann nochmals sieben Millionen.

(APA/DPA)