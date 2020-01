Mit diesen drei Aktien fährt man 2020 relativ sicher

(c) imago images/Sven Simon (imago stock&people via www.imago)

Auch wenn Konjunktur und Firmengewinne den Markt noch treiben dürften: Der Weg wird ruppiger werden. Mit diesen drei robusten Aktien ist man allemal gut positioniert.

Eine richtig schwere Geburt war das. Während die US-Leitindizes in den vergangenen Monaten ein Allzeithoch um das andere erklommen und selbst der EuroStoxx 50 eine immer luftigere Leichtigkeit gewann, hatten die Anleger auf Europas wichtigstem Markt, Deutschland, sichtlich Angst vor ihrem eigenen Mut. Am Mittwoch nun aber war es so weit: Nach fast genau zwei Jahren vergeblicher Versuche hat der Leitindex Dax seinen alten Höchstwert überwunden und stieg auf bis zu 13.460 Punkten. Die Hoffnung auf eine rasche Eindämmung des neuen Coronavirus in China und ermutigende Firmenbilanzen haben für die nötige Stimmung auf dem Markt gesorgt.