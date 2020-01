Auschwitz, das schwierige Gedenken

Drucken

(c) NurPhoto via Getty Images

Gibt es das überhaupt, das richtige Gedenken, die passenden Worte? Angesichts des unfassbaren Verbrechens, das wir mit dem Namen Auschwitz verbinden? Es gibt Opfer, Täter und so viel dazwischen. Erinnerung in besorgniserregenden Zeiten.

Lasst uns das tausendmal Gesagte immer wieder sagen, damit es nicht einmal zu wenig gesagt wurde!“ Denn das Gedächtnis der Menschheit sei erschreckend kurz, schrieb Bertolt Brecht. Die Befürchtung des Dichters scheint sich in der Gegenwart nicht zu erfüllen. Nicht was das Gedenken an den nationalsozialistischen Völkermord an den Juden betrifft.