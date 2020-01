Der intime Terror

Die deutsche Autorin Antje Joel hat körperliche und psychische Gewalt in ihren Beziehungen erlebt. Nun hat sie ihr Buch „Prügel“ veröffentlicht. Über die alltägliche Gewalt gegen Frauen.

Hier also schreibe ich unter meinem Namen. Ich bin ich. Die Frau, die sich von ihrem ersten Mann über drei Jahre „hat krankenhausreif prügeln lassen“. Noch als sie hochschwanger war. Die wiederholt zu ihren Eltern floh, zu Freunden, ins Frauenhaus, und die jedes Mal zu ihrem Schläger zurückrobbte und ihn anflehte, sie zurückzunehmen. Nicht ein einziges Mal war es umgekehrt. Das hatte er nicht nötig. Ich bin die Frau, die sich in ihrer zweiten Ehe belügen, betrügen und von ihrem Mann mit Worten so kleinmachen ließ, dass sie, um überhaupt noch Gewicht zu haben, welches anfressen musste. Und die sich auch dieses Unglück als das größte Glück verkaufte.



In den Siebzigerjahren zeigte das Magazin „Stern“ auf seinem Titelblatt eine Reihe Frauenporträts unter der Überschrift „Ich habe abgetrieben“. Die abgebildeten Frauen wollten mit ihrem Bekenntnis aus dem Schatten des Schweigens treten. Sie wollten anderen Frauen, die abgetrieben hatten oder die sich akut in diesem Entscheidungszwang sahen, eine symbolische Hand reichen und sagen: „Du bist nicht allein!“ Eine ähnliche Kampagne von Frauen, die häusliche Gewalt erlebt haben, wäre eine gute Idee, denke ich. Ich mache hier den Anfang.

* * *

Alles, was er sagt, ist wahr. Ich bin faul. Ich bin dumm. Ich bin eine Zumutung von einer Ehefrau. Und, was viel schlimmer ist, was überhaupt das Allerschlimmste ist, eine erbärmliche Mutter. Ich bin eine Schlampe. Eine Blamage. Ich bin ein Witz! Nur dass der Mann, der im Flur unserer Wohnung brüllend und in Unterhose vor mir steht, leider nicht über mich lachen kann. Oder: nicht länger über mich lachen kann. Ich hab's zu weit getrieben, ihn zu weit getrieben. Wieder einmal! Kapiere ich denn gar nichts, bin ich nicht fähig zu lernen, geht in mein Kleinsthirn denn gar nichts hinein? Ich blöde Fotze! Ihm reicht's! Mich hält keiner aus. Nicht einmal ein so gutwilliger, geduldiger Mensch wie er. Er brüllt, was er immer brüllt: „Du treibst mich zum Äußersten, du holst einfach das Schlechteste aus mir heraus!“ Und ich weiß, was ich immer weiß: dass es stimmt. Alles, was er sagt, ist wahr. Immer.