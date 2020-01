Mercedes-Benz Vision AVTR bei der 2020 CES in Las Vegas

Freunde der Gattung können am Boden bleiben: Sportwagen werden so schnell nicht von den Straßen verschwinden. Über die Aussichten des Formats in klimabewegten Zeiten.

Vater Ferdinand hatte alle Arten von Fahrzeugen konstruiert, darunter das erste Hybrid- und Elektroauto, Renn- und Lastwagen, Panzer, Zugmaschinen, einen Traktor und schließlich den Wagen für das Volk, den Käfer. Warum gründete Sohn Ferry Porsche seine eigene Marke ausgerechnet mit einem Sportwagen?