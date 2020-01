Ohne Thomas Muster: Thiem zieht die Reißleine

Australian Open. Im Achtelfinale wartet der Franzose Gaël Monfils.

Melbourne. Die auch international mit viel Aufmerksamkeit bedachte Zusammenarbeit zwischen Österreichs Tennislegende Thomas Muster und Dominic Thiem ist bereits wieder vorbei. Der Weltranglistenfünfte beendete nach wenigen Wochen die Kooperation mit dem 52-jährigen Steirer. Muster saß am Samstag auch nicht mehr in der Betreuerbox Thiems neben Hauptcoach Nicolás Massú. „Wir haben, bevor das alles begonnen hat, gesagt, wir probieren's und wenn es nicht passt, dann wird das wieder beendet. Und so ist es auch“, meinte Thiem bei seiner Pressekonferenz nach seinem Aufstieg ins Achtelfinale der Australian Open.

Dabei hatte Thiem im Vorfeld des ersten Grand-Slam-Turniers und mit den Erfahrungen vom ATP Cup, wo Muster als Kapitän für Österreich mit sehr energischer Weise die ÖTV-Equipe gecoacht hatte, noch die guten Inputs Musters gelobt. Er war auch in Melbourne nicht zu überhören, rief oft in die Partie hinein, Thiem erhielt auch eine Verwarnung deshalb. Auch wirkte das Verhältnis zu Massú „unausgeglichen“, womöglich gab es tiefere Meinungsverschiedenheiten als gedacht. Also zog Thiem den für ihn richtigen Schluss. „Es ist natürlich schon noch einmal eine andere Situation, wenn das Turnier losgeht, vor allem so ein wichtiges. Dann habe ich einfach gemerkt, dass das nicht das Richtige für mich ist. Aber wir haben uns unterhalten und sind komplett im Guten auseinandergegangen. Ich bin froh, dass wir es probiert haben, und von dem her, alles gut.“



Thiem ist verkühlt. Gerade bei den ganz großen Turnieren, so Thiem, sei der Druck, den er sich auch selbst mache, sehr groß. „Es ist natürlich nicht leicht, weil sehr verschiedene Charaktere aufeinandertreffen.“

Erst Anfang Jänner ist bekannt gegeben worden, dass der French-Open-Sieger 1995 und der zweifache Roland-Garros-Finalist dieses Jahr für 20 Wochen kooperieren werden. Der Hauptcoach blieb davon unbehelligt, so die Wunschvorstellung des Chilenen Nicolás Massú. Nun übernimmt der Südamerikaner wieder fast allein das Zepter, Vater Wolfgang Thiem ist ja ebenfalls mit von der Partie.

Thiem und Muster seien allerdings keineswegs „verschnupft“ aufeinander, man verstehe sich persönlich gut, behauptete zumindest Thiem. Allerdings plagt ihn in Melbourne einmal mehr eine Verkühlung, die sich auch auf sein Spiel auswirkt. „Ich bin seit vier, fünf Tagen komplett lokal in der Nase verschnupft, doch es ist leicht, da was aufzureißen, das Wetter ist dort völlig Banane. Man geht zum Essen bei 30 Grad, geht aus dem Restaurant heraus und es hat 15. Das ist echt komisch und genauso spielt es sich auch. Weil natürlich fliegt alles schneller, wenn es 35, 40 Grad hat.“

Mit einer starken kämpferischen Leistung erreichte er aber die dritte Runde der mit 44,01 Mio. Euro dotierten Australian Open. Der Weltranglistenfünfte besiegte am Samstag in Melbourne den US-Amerikaner Taylor Fritz nach 2:50 Stunden mit 6:2, 6:4, 6:7 (5), 6:4. Thiem steht damit zum zwölften Mal in einem Major-Achtelfinale, es ist sein 25. Grand-Slam-Turnier. Am Montag trifft er auf den als Nummer zehn gesetzten Franzosen Gaël Monfils (Head-to-Head: 5:0).

