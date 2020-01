Der estnische Dirigent Paavo Järvi ist seit 2019 Chefdirigent des Tonhalle-Orchesters in Zürich und kann sich auch sonst aussuchen, mit welchen Musikern er zusammenarbeitet. Sein Idol ist Leonard Bernstein, der sein Leben „total verändert hat“. Wie wichtig der Name eines Orchesters ist und wie, seine Töchter so wenig zu sehen, sagte er der „Presse am Sonntag“. ?

Sie sind in Tallinn geboren. Als Sie 18 Jahre alt waren, hat Ihre Familie aus politischen Gründen die damalige Sowjetunion verlassen und ging nach New York. War das ein Kulturschock für Sie?