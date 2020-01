Ernst nehmen, aber ohne Panik

Die ersten drei bestätigten Fälle des neuartigen Coronavirus in Europa (konkret in Frankreich) haben am Samstag auch die österreichische Verwaltung zum Handeln veranlasst.

Sozialminister Rudi Anschober (Grüne) erließ gemäß Epidemiegesetz eine Verordnung, nach der das Virus nun einer Anzeigepflicht unterliegt. Anzeigepflichtig sind ab sofort Verdachts-, Erkrankungs- und Todesfälle.



Das ist ein ziemlich unspektakulärer bürokratischer Vorgang, der niemanden in Panik versetzen sollte. Andererseits all jene, die angesichts der steigenden Meldungen über Erkrankungen (bei 41 Menschen bisher mit tödlichem Ausgang) durch ein unbekanntes Virus nervös werden, vielleicht beruhigt. In den sozialen Netzwerken beginnt sich langsam Kritik an den Behörden in China, den USA und Frankreich breitzumachen. Da ist etwa die Rede davon, dass das Virus, dessen Name an eine Biermarke erinnert, unterschätzt und heruntergespielt werde. Die Sorge ist verständlich, aber unbegründet. Kein Land der Welt hat Interesse daran, nicht über eine offenbar ansteckende, im Einzelfall tödliche Virusinfektion zu berichten. So wenig wie an Panikmache. AWA