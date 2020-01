Coronavirus: Verdachtsfall in Wien hat sich nicht bestätigt

Eine junge chinesische Flugbegleiterin wurde mit grippeähnlichen Symptomen ins Kaiser-Franz-Josef-Krankenhaus eingeliefert, nachdem sie selbst Alarm geschlagen hatte. Die Tests zeigten nun, dass es sich nicht um das Coronavirus handelt.

Nach Bekanntwerden des ersten Verdachtsfalls auf eine Infektion mit dem Coronavirus in Wien sind die zuständigen Behörden in Österreich in Alarmbereitschaft. Am Sonntag Abend gaben die behandelnden Ärzte Etwarnung. Bei der jungen chinesische Flugbegleiterin mit grippeähnlichen Symptomen, konnte kein Coronavirus festgestellt werden.



"Ich möchte hier vor allem dem Team des virologischen Zentrums der Med Uni Wien danken, das die Tests so rasch durchgeführt hat und in dieser wichtigen Frage für Sicherheit sorgt", unterstrich der ärztliche Direktor des KAV, Michael Binder. Diese reibungslose Zusammenarbeit aller involvierten Einrichtungen und die "perfekt funktionierende Rettungskette zeigt, dass Wien für mögliche künftige Fälle bestens vorbereitet ist", so Binder.



Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Pandemie, die sich von China aus verbreitet:



Was ist bisher über den Verdachtsfall in Wien bekannt?