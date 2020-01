FPÖ überlegt Klage gegen Strache

Die Wiener Landespartei könnte die im Zusammenhang mit der Ibiza-Affäre bezahlten Anwaltskosten zurückfordern.

Die FPÖ könnte ihren ehemaligen Parteiobmann Heinz-Christian Strache auf 500.000 Euro klagen. Laut "Kronen Zeitung" (Sonntag-Ausgabe) überlegt die Wiener Landesgruppe, die im Zusammenhang mit der Ibiza-Affäre bezahlten Anwaltskosten zurückzufordern. Die Entscheidung soll beim nächsten Parteivorstand fallen.

Die Anwaltskosten seien so lange erstattet worden, bis Strache als Beschuldigter geführt wurde, und hätten sich insgesamt eben auf 500.000 Euro summiert, berichtete die "Krone". Die Übernahme wurde dem früheren Parteichef jedoch unter der Bedingung per Beschluss zugesichert, dass dieser kein parteischädigendes Verhalten an den Tag legt - was nun nicht mehr der Fall sei.

(APA)