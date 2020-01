Matt und Schwarz im Kitz-Slalom mit Podestchance

Überraschend in Führung ist der 19-jährige Norweger Lucas Braathen.

Zwei Österreicher haben sich im ersten Durchgang des Weltcup-Slaloms am Sonntag in Kitzbühel eine attraktive Ausgangsposition für das Finale geschaffen. Zur Halbzeit liegen Vize-Weltmeister Michael Matt mit 0,42 Sekunden Rückstand als Dritter und dahinter Marco Schwarz (+0,60) in Schlagdistanz zu den beiden vor ihnen. Überraschend in Führung ist der 19-jährige Norweger Lucas Braathen.

Der mit Nummer 34 gestartete Braathen verwies den Schweizer Daniel Yule um 0,33 Sekunden auf den zweiten Platz. Im Kampf um die Stockerlplätze wollen ab 13.30 Uhr (live ORF 1) unter anderem auch der Franzose Alexis Pinturault (0,62), der Südtiroler Alex Vinatzer (0,66), der Norweger Henrik Kristoffersen (0,75) mitmischen. Mehr 15 Läufer an der Spitze liegen innerhalb einer Sekunde. Manuel Feller verlor 1,05 Sekunden auf den Führenden.