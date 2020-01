Paradies für royale Frührentner

Vancouver Island ist einer der schönsten Flecken Kanadas, wenn nicht des Kontinents.

Ein Naturidyll, erreichbar nur via Fähre und Wasserflugzeug. Ideal als wildromantisches Hide-Away für eine junge Familie, ein Paradies für britische Frührentner – für die royalen Rebellen aus dem ehemaligen Mutterland, an das die Hauptstadt Victoria erinnert. Das Beste zweier Welten eben.

Ein perfektes Versteck vor den Paparazzi der Boulevardpresse: Das mögen sich Harry und Meghan, die Sussexes, gedacht haben, als sie Reißaus nahmen vor der Familienfirma der Windsors und den Nachstellungen der Royal Watcher. Die „Bluthunde“ aus London spürten die sonst gar nicht so kamerascheue Schauspielerin und ihren Prinzen indes auch im hintersten Winkel Kanadas auf.

Nicht einmal Premier Justin Trudeau, Kanadas Mister Cool, kann sie davor bewahren. Allenfalls die „Mounties“, Kanadas Polizisten, vermögen dies. Harry könnte sich also selbst zum „Mountie“ in schmucker roter Uniform und hoch zu Ross aufschwingen. Oder er schlägt sich als Türsteher, Amateurboxer, Skilehrer und Schauspieler in British Columbia durch wie einst Trudeau, der gleichfalls ein Faible für halboriginelle Faschingskostümierung hegte – um dereinst als verlorener Sohn zum Generalgouverneur ihrer Majestät, King Charles III., in Ottawa zu avancieren. (vier)

