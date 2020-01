Paternalismus, Kriegsmüdigkeit und eine völlig zerstrittene Kirche

Die Ukraine, sechs Jahre nach dem Maidan-Aufstand: Die Sehnsucht der Bevölkerung nach Veränderung hält an.

Fast sechs Jahre ist es her, dass es in der Ukraine durch die Aufstandsbewegung auf dem Maidan zu bahnbrechenden Umwälzungen im politischen System kam, Russland die Krim besetzte und im Donbass einen unerklärten Krieg lostrat. Ein Jahr ist es her, dass der Fernsehkomiker Wolodymyr Selenskyj ankündigte, für die Präsidentschaft zu kandidieren – und die Wahl in der Stichwahl im April dann auch haushoch gewann. Ebenfalls ein Jahr ist es her, dass das Ökumenische Patriarchat die orthodoxe Autokephalie anerkannte und so eine Ukrainische Orthodoxe Kirche entstand. In die Schlagzeilen kam die Ukraine zuletzt vor allem dank Donald Trump, der Selenskyj vorigen Sommer mehr oder weniger offen erpresste, ihm Munition für seinen innenpolitischen Kampf gegen die Demokraten zu liefern. Sonst hat Selenskyj trotz seiner Unerfahrenheit bisher zumindest keine katastrophalen Fehler gemacht.

Das von Renovabis, der Solidaritätsaktion der deutschen Katholiken herausgegebene Magazin „Ost-West“ widmete der Entwicklung der Ukraine seit 2014 ein ganzes Heft, mit einem besonderen Augenmerk auf die dortige kirchliche Situation. Die ist, was vor allem die Orthodoxie betrifft, prekär. Immerhin 68 Prozent der Gläubigen in der Ukraine bekennen sich als orthodox. Doch egomanische Kirchenfürsten, politische Machtspiele und Interventionen von außen machen aus der orthodoxen Glaubensgemeinschaft der Ukraine einen völlig zerstrittenen Haufen. Der Kiewer Philosophieprofessor Andrij Baumeister erklärt in seinem Beitrag die Gründe für diese geradezu verzweifelte Situation.

Der interessanteste Beitrag in dem Heft ist ein Interview mit Andrij Waskowycz, dem Präsidenten der griechisch-katholischen Caritas in der Ukraine. Er kennt auch die soziale Lage im Land gut, und er kennt seine Landsleute. Waskowycz erklärt den Wahlsieg Selenskyjs 2019 auch mit der Kriegsmüdigkeit der Bevölkerung. Sie wolle den Krieg im Donbass aus ihrem Denken ausblenden und habe deshalb einen Kandidaten gewählt, der die sofortige Beendigung des Krieges versprochen habe. „Aber das ist illusionär.“

Auch glaubten die Menschen in ihrer Sehnsucht nach Veränderungen, „dass diese mit politischem Willen zu tun haben und (. . .) dass jemand diese Veränderungen für sie schafft und sie nicht selbst dabei mitmachen müssen. Das ist paternalistisches Denken, das in unserer Gesellschaft sehr, sehr stark verankert ist. Man glaubt, da kommt jemand und kann alles verändern.“

Die polnische Fachzeitschrift „New Eastern Europe“, die immer wieder interessante Texte zur Lage in der Ukraine abdruckt, hat im Herbst in einem Beitrag die bisherigen Kosten des Donbass-Krieges aufgelistet: mehr als 13.000 Tote (darunter 3000 Zivilisten), mindestens 27.000 Verletzte, 1500 Vermisste, zwei Millionen durch die Kriegshandlungen Vertriebene. Die Ukraine ist eines der am ärgsten von Minen verseuchten Länder der Welt, immer wieder fordern diese Minen Tote und Verwundete.

In der Ostukraine herrscht Wasserknappheit, oft ist das zugängliche Wasser verseucht. Die Weltbank schätzte im März 2015 die Kriegsschäden auf 463 Millionen Euro. Das war wohl viel zu niedrig kalkuliert angesichts zerstörter Brücken und Straßen, Hunderter kaputter Spitäler und Schulen sowie 50.000 unbewohnbar gewordener Wohnungen. Auch die Wirtschaft in den Regionen Lugansk und Donezk liegt am Boden. Laut manchen Schätzungen würde der Wiederaufbau im Donbass 15 Milliarden Dollar kosten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.01.2020)