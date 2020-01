Devendra Banhart ist ein Wunder

Seine Fantasien sind LSD-farben, sein Realismus zwingend. Devendra Banhart, der charmanteste Schwindelprinz der Popmusik, bezirzte im Astra Kulturhaus in Berlin.

In dieser Stimme geben sich die Großen der Siebzigerjahre ein Stelldichein. Das Tremolo erinnert an Marc Bolan, die Lakonik an Lou Reed, die Sensibilität an Caetano Veloso. Wenn der 39-jährige Devendra Banhart so innig vor sich hinsanftelt, wie er es an diesem Abend im ausverkauften Astra Kulturhaus in Berlin tat, dann ist stets auch Doppelbödigkeit im Spiel. Überaus weich sang er eine Zeile wie „Love like falling without ever landing“. Die Assoziationen der meisten der 1500 Besucher schwebten da wohl himmelwärts.