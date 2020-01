81 Tote: Wie ein Virus Teile Chinas lahmlegt

Die Behörden bestätigen immer mehr Fälle. Die Eindämmung wird schwerer. In der Nacht auf Montag stieg die Zahl der Toten auf 81. Rund 2700 infizierte Personen in China seien bestätigt worden.

Peking. Ma Xiaowei, Leiter der nationalen Gesundheitskommission, trat gleich mit zwei Hiobsbotschaften vor die internationale Presse: Zum einen würde die Übertragungsfähigkeit des mysteriösen Coronavirus derzeit weiter ansteigen. Und im Gegensatz zu SARS sei der neuartige Erreger aus Wuhan auch während der Inkubationszeit ansteckend. Dies macht eine Eindämmung ungleich schwerer, schließlich dauert es bis zu zwei Wochen, dass unwissentlich Infizierte erste Symptome der Lungenkrankheit zeigen. Die Anzahl an Infizierten könnte also weiter steigen, fügte der Leiter der chinesische Gesundheitsexperte an.



Dabei hat sich allein übers Wochenende die Verbreitung des Virus erneut vervielfacht: Am Montag haben die Behörden 2744 Infizierte bestätigt, 81 Tote und mehrere hundert Patienten in kritischem Zustand. Das Virus ist inzwischen in fast jeder Provinz oder Region des Landes aufgetaucht. Die jüngsten Erkenntnisse der Gesundheitskommission erklären die radikalen Eindämmungsmaßnahmen der chinesischen Zentralregierung.