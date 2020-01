Video bringt Trump in Bedrängnis

(c) Alex Edelman / picturedesk.com

Dokumente, die Trump entlasten sollen. Beim Amtsenthebungsverfahren sind derzeit seine Anwälte am Wort.

Neuer Zündstoff im Amtsenthebungsverfahren: Der Präsident hat die Entlassung der früheren US-Botschafterin in der Ukraine befehligt, wie ein heimlich aufgenommenes Video zeigt.

Washington/Wien. Das Video mag etwas verschwommen und wackelig sein, doch Donald Trump ist deutlich zu erkennen. Die Aufnahmen zeigen eine relativ kleine, gut gelaunte Runde beim Abendessen, es sind Unterstützer und Spender des US-Präsidenten. Was Trump wohl nicht weiß: Jemand filmt heimlich mit. Nun dürfte ihn das Video, das seit dem Wochenende in US-Medien kursiert, schwer in Bedrängnis bringen – und weitere Untersuchungen im laufenden Amtsenthebungsverfahren nach sich ziehen.