Assads Armee rückt auf Idlib vor

(c) APA/AFP/OMAR HAJ KADOUR

Eigentlich sollte eine Waffenruhe gelten, doch Regierungseinheiten dringen weiter in die umkämpfte Provinz vor. Die Türkei befürchtet eine neue Flüchtlingswelle.

Istanbul. Neue Gefechte in der syrischen Rebellenprovinz Idlib bewegen sich immer weiter auf die türkische Grenze zu. Syrische Regierungstruppen stießen am Sonntag in die Nähe der strategisch wichtigen Stadt Maaret al-Numan vor. Russische Luftangriffe auf die Dörfer Sarakeb und Arnaba hatten zuvor acht Menschen getötet, darunter fünf Kinder. Eine Familie, die bei den Angriffen ums Leben kam, war vor dem Krieg aus einem anderen Teil Syriens nach Idlib geflohen, wo sie sich sicher glaubte.