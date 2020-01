Sido irritiert in Kitzbühel mit Hitler-Anspielung

„Wir brauchen hier jetzt ein bisschen deutsche Gründlichkeit, die uns ein Österreicher mal beigebracht hat“, sagte der Rapper bei einem Auftritt im Stanglwirt.

Diese Art von Überraschung hatte man im Stanglwirt nicht vorgesehen: Bei der traditionellen Weißwurstparty anlässlich des Hahnenkamm-Wochenendes im Kitzbühler Nobelhotel Stanglwirt war der deutsche Rapper am Freitag als Gaststar geladen. Mehr als mit seiner Musik erregte er aber mit seinen Bemerkungen Aufsehen - vor allem mit einem Satz, der als Hitler-Anspielung zu deuten ist: „Wir brauchen hier jetzt ein bisschen deutsche Gründlichkeit, die uns ein Österreicher mal beigebracht hat.“

Offenbar erachtete der Rapper das Publikum als zu reserviert. „Ihr seid alle so schickimicki hier“, stellte er Berichten zufolge seiner Bemerkung voran.

In einer Instagram-Story äußerte er sich später erneut zum Vorfall: „Liebe Bild, dass ich bei Auftritten in Österreich ab und an Bezüge zum Dritten Reich herstelle, ist mittlerweile gute Tradition. Ihr könnt also wieder in Ruhe gegen Minderheiten hetzen und die Gesellschaft spalten!!! Gute Nacht!!!“, schrieb er in Richtung der „Bild"-Zeitung, die über seinen Auftritt berichtet hatte.

Ähnliche Aussage wie 2011 im ORF

Mit einer ganz ähnlichen Bemerkung wie nun in Kitzbühel hatte Sido bereits 2011 bei der ORF-Werbehahn-Gala schockiert. Der ORF verteidigte damals die Aussage: Der Satz sei „ausschließlich ironisch gemeint“ gewesen und „ein Versuch des Künstlers, die Stimmung auf der Tanzfläche zu heben.“ Sidos Werk und Lebenslauf ließen „keine andere Art der (Über-)Interpretation zu“, erklärte Programmdirektor Wolfgang Lorenz.

Stanglwirt distanziert sich

Auch die Betreiber des Stanglwirt räumen nun ein, dass Sidos Bemerkung vielleicht ironisch gemeint war - distanzieren sich aber deutlich von seinen Aussagen. Sido sei schon mehrmals mit seiner Familie im Hotel zu Gast gewesen, sein Auftritt neben Schlager-Stars wie Marc Pircher hätte „einen aktuellen, jungen Mix“ ergeben sollen: „Wir wollten unsere Gäste mit Sido und seinen beliebten Chart-Hits positiv überraschen und unser Haus auch für neue Musik-Genres öffnen", erklärt Maria Hauser vom Stanglwirt. „Auch wenn die Aussagen von Sido vielleicht ironisch gemeint waren, sind sie schockierend und enttäuschen unser entgegengebrachtes Vertrauen sehr.“

Bei der Weißwurstparty feierten unter anderem Arnold Schwarzenegger und seine Heather Milligan, Sternekoch Alfons Schuhbeck, die Legenden Karl Schranz, Fritz Strobl, Hias Leitner und Stephan Eberharter, DJ Ötzi, Verona Pooth und Andreas Gabalier. Letzteren beschimpfte Sido als „Schwabbel“.

Anwesend war auch der Society-Moderator Dominic Heinzl, der für seine ATV-Sendung von der Feier berichtete. Boulevardmedien zufolge musste er Sido im Vorfeld vertraglich zusichern, keine Bild- und Tonaufnahmen des Rappers zu machen. 2012 war es zwischen den beiden zu Handgreiflichkeiten gekommen: Nach der Liveübertragung der ORF-Show „Die Große Chance“ hatte Sido Heinzl einen Faustschlag verpasst.

