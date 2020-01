selbst-bewusst führen #3. Mit Executive Coach Claudia Nuss Führung neu denken. Diesmal: Erholen.

Beuten Sie sich selbst aus? Wie leistungsfähig sind Sie nach dem Urlaub und davor? Vor dem Urlaub geht alles nur mehr zack-zack, eng getaktet und eines nach dem anderen auf der to-do Liste abgehakt. Der Adrenalin-Pegel ist entsprechend hoch, damit sich ja noch alles ausgeht. Abends fallen Sie müde und erschöpft ins Bett und haben das Gefühl wie Marcel Hirscher im „eat-sleep-train-repeat“ („essen-schlafen-arbeiten-wiederholen“) - Modus zu sein?

Nur leider ohne diese sensationellen Erfolge zu feiern.

Woran mag’s liegen? Erfolgreiche Trainer predigen es immer wieder, um wirklich weiter zu kommen, gilt es auch Ruhephasen einzubauen!

TIPP: Haben Sie schon Ihre größten Erholungszeiten = Ihre Urlaubszeit für dieses Jahr geplant?

Die allerwichtigste Erholungsphase ist ausreichend Schlaf. Gönnen Sie Ihrem Körper zum Beispiel mindestens 7,5 Stunden Schlaf. Machen Sie abends rechtzeitig Schluss und gehen Sie wieder jeden Abend früher schlafen. Gewöhnen Sie sich ein Abendritual an, dass es Ihnen leichter macht, einzuschlafen.

Sorgen Sie jetzt gut für sich!

Mehr zum Thema Abendritual nächste Woche

(c) Guenther Peroutka

Claudia Nuss ist Buchautorin, Executive Coach und Keynote Speaker. Als Strategin und Mentaltrainerin verhilft Nuss Führungskräften zu persönlicher Bestleistung, was zu ausgezeichneten Ergebnissen bis auf Unternehmensebene führt.

Nach über 15 Jahren in Managementpositionen im Bereich der Strategischen Unternehmensführung, gründete sie 2011 ihr eigenes Unternehmen.

Sie studierte an der Wirtschaftsuniversität Wien, absolvierte ein Auslandssemester an der University of California in Berkeley.

