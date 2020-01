Wir liefern Ihnen Nachrichten, die besten Stücke aus unserem Magazin und aktuellen Diskussionsstoff.

Hans Peter Doskozil hat mit seiner SPÖ bei der Landtagswahl im Burgenland am Sonntag die absolute Mehrheit erobert. Noch am Wahlabend hat er in der „ZiB2“ klargestellt, ohne Koalitionspartner regieren zu wollen. Heute beraten die Parteigremien das weitere Vorgehen. Ein Wermutstropfen bleibt: Die Wahlbeteiligung war niedrig wie nie zuvor. Mehr dazu

Für alle, die sich noch einmal in die Details der Burgenland-Wahl vertiefen wollen, bieten wir interaktive Grafiken: Mandatsverteilung, Wahlbeteiligung und vieles mehr übersichtlich zusammengefasst.

Indes erscheint die globale Eindämmung des Corona-Virus immer schwerer. Die Zahl der Toten in China ist auf 81 gestiegen, 2700 infizierte Personen in China sind bestätigt worden (mehr dazu - premium). In Wien hat sich ein Verdachtsfall am Sonntagabend als Fehlalarm herausgestellt, kurz darauf wurde allerdings ein neuer Verdachtsfall gemeldet (mehr dazu - premium).

Das Wichtigste im Überblick

Der Tod der Basketball-Legende: Kobe Bryant stirbt 41-jährig bei einem Helikopterabsturz, die basketballverrückten USA fallen in tiefe Trauer. Fans im ganzen Land versammeln sich kurzfristig, um dem Superstar zu gedenken. Mehr dazu [premium]

Beweise gegen Trump: US-Präsident Donald Trump argumentiert, er habe Militärhilfe für die Ukraine nicht zurückgehalten, um Kiew zu Ermittlungen gegen die Demokraten zu zwingen. Ein Buchmanuskript John Boltons beweist nun das Gegenteil. Mehr dazu

Billie Eilish triumphiert bei den Grammys: Die 18-jährige Popsängerin gewann bei der Grammy-Verleihung in Los Angeles die Trophäen in allen vier Hauptkategorien. Das hatte zuletzt 1980 ein Künstler geschafft. Mehr dazu

Aus unserem Magazin

Eine Auschwitz-Überlebende erzählt: Die polnische Katholikin Marianna Rog kam als politische Gefangene in das KZ Auschwitz - zusammen mit ihrer Schwester. Unser Korrespondent Paul Flückinger hat anlässlich der Befreiung des NS-Vernichtungslagers vor 75 Jahren mit ihr gesprochen. Mehr dazu [premium]

„Finger weg vom handschriftlichen Testament“: Michael Umfahrer, Präsident der Österreichischen Notariatskammer, spricht im Interview mit Benedikt Kommenda über die Lehren aus zwei neuen Entscheidungen zum Erbrecht. Der OGH erhöht damit die Anforderungen an nicht handgeschriebene Testamente. Mehr dazu [premium]

Diskussionsstoff

Doskozils Kuba, Kurz' Heimat: Doskozils Kantersieg bestätigt das Rezept, das schon Kurz half, schreibt Chefredakteur Rainer Nowak im Leitartikel: Einmal ein wenig weiter rechts, einmal ein wenig weiter links und viel Wählerkontakt. Mehr dazu [premium]