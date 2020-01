Herzogin Catherine fotografierte Holocaust-Überlebende

Die 38-jährige Ehefrau von Prinz William ist begeisterte Hobbyfotografin, hatte bisher aber vor allem ihre drei Kinder vor der Linse. Zum 75. Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz-Birkenau porträtierte sie Überlebende mit ihren Enkelkindern.

Ihr Talent als Fotografin stellte Herzogin Catherine bisher durch die Veröffentlichung von Familienfotos unter Beweis. Auf anderes Terrain wagte sie sich jetzt in Zusammenarbeit mit dem Holocaust Memorial Day Trust, der Zeitung "Jewish News" und der Royal Photographic Society, dessen Schirmherrin sie ist. Anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau porträtierte sie zwei Holocaust-Überlebende mit ihren Enkeln.

Steven Frank, 84, stammt aus Amsterdam und überlebte verschiedene Konzentrationslager. Die Herzogin lichtete ihn mit seinen Enkelinnen Maggie und Trixie Fleet, 15 und 13 Jahre alt, ab. In der Hand hält er einen Kochtopf, den seine Mutter in den Konzentrationslagern dabei hatte und Tomaten aus seinem Garten. Das soll die an Zeit, die er im KZ Theresienstadt in Tschechien verbrachte, und anderen Gefangenen half, Tomaten zu pflanzen, erinnern.

Yvonne Bernstein, 82, stammt ursprünglich aus Deutschland und wurde während des Holocaust die meiste Zeit in Frankreich bei Verwandten versteckt. Sie stand mit ihrer Enkelin Chloe Writght, elf Jahre, vor der Kamera. Sie hält ihren deutschen Ausweis aus dem Jahr 1939 in der Hand, auf dem der Buchstaben „J" steht. Am Tisch ist eine Brosche zu sehen, die sie von ihrer Tochter geschenkt bekommen hat. Diese stammt von der Schmuckfirma des Urgroßvaters, die von den Nazis übernommen wurde.

Beide Überlebenden siedelten sich nach dem Krieg in Großbritannien an. "Ich wollte die Porträts für Yvonne und Steven zutiefst persönlich gestalten", erklärte Herzogin Catherine, die sich von dem niederländischen Maler Johannes Vermeer inspirieren ließ. Und weiter: "Trotz des unvorstellbaren Traumas, das diese Menschen in jungen Jahren erlebt haben, sind sie zwei der lebensbejahendsten Menschen, die ich je kennenlernen durfte. Sie blicken auf ihre Erfahrungen mit Trauer, aber auch mit Dankbarkeit zurück, dass sie zu den wenigen Glücklichen gehörten, die es geschafft haben. Ich werde ihre Geschichten niemals vergessen."

Die Bilder werden Teil einer Ausstellung sein, die im Lauf des Jahres in der Royal Photographic Society in Bristol zu sehen sein wird.

