Kobe Bryant: Lichtgestalt in der "Stadt der Engel"

Kobe Bryant war einer der besten Basketballer Amerikas. Er arbeitete härter als jeder andere für den Erfolg – seine Würfe waren einzigartig. Der 41-Jährige verstarb am Sonntag bei einem Hubschrauberabsturz.

Kobe Bryant ist tot. Einer der besten Basketballer Amerikas kam bei einem Helikopterabsturz in Calabasas, 40 Kilometer nordwestlich von Los Angeles, ums Leben. Mit dem Superstar, 41, starben acht weitere Personen – darunter war auch seine 13-jährige Tochter Gianna. Sie wollten zu einem Spiel der „Mamba Academy“, einer von Bryant gegründeten Sportschule, fliegen. Wie oft er wohl in den 20 Jahren, in denen er von 1996 bis 2016 täglich mehrfach zwischen Newport Beach und dem Staples Center in LA mit dem Helikopter „gependelt“ war? Bryant kam immer, ausnahmslos, geflogen.