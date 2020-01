Forscher entwickeln Speck-Pflaster für Veganer

Reibt man an dem Pflaster, entsteht der Geruch von gebratenem Speck. Das soll fleischliche Gelüste eindämmen.

Ist heute schon der erste April? Das könnte man bei der neuen Erfindung, die eben in Großbritannien vorgestellt wurde, wohl denken. Dabei handelt es sich um ein Art Nikotinpflaster für Veganer. Neo-Veganern soll es helfen, Fleischesgelüste einzudämmen.

Erfunden wurde das vegane Pflaster von Charles Spencer, Professor für experimentelle Psychologie an der Universität Oxford, der auf die sensorische Wahrnehmung und die Art und Weise, wie Geschmacks- und Geruchssinn verbunden sind, spezialisiert ist. Er hat die Pflaster in Zusammenarbeit mit dem pflanzlichen Lebensmittelunternehmen Strong Roots entwickelt.

Doch wie funktioniert das Pflaster? Eigentlich ist das Prinzip ganz einfach: Wenn man an dem Pflaster reibt, produziert es einen Geruch, der an gebratenen Speck erinnert. Das soll die Vorstellung auslösen, tatsächlich Speck zu essen, was wiederum den Appetit stillen soll, so der Forscher.

"Unser Geruchssinn ist stark mit unseren Fähigkeiten verbunden, zu schmecken. Speck zu riechen kann dazu führen, dass wir uns vorstellen, Speck zu essen. Stellen Sie sich vor, genug Speck zu essen und Sie sind vielleicht satt", meint der Forscher dazu im Gespräch mit dem „The Independent“. Die Pflaster werden momentan in Reading, Leeds und Liverpool getestet.

Auf Social Media gehen die Meinungen auseinander. Viele User fragen sich jedoch, ob es sich bei der Erfindung nicht doch um einen Scherz handelt. Zumindest Marketingzwecke hat das Pflaster damit wohl erfüllt.

>> The Independent"

(chrile)