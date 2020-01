Wir lassen den Tag Revue passieren, geben Tipps für den Abend und blicken auf morgen.

Tag 1 nach der Landtagswahl: Im Burgenland regiert die SPÖ jetzt allein. Mit dem gleichen Team wie bisher will Landeshauptmann Hans Peter Doskozil nach dem Erdrutschsieg am Sonntag weiterregieren - allerdings ohne Koalitionspartner. Das heißt: Die Regierung schrumpft von sieben auf fünf Mitglieder. Das FPÖ-Prestigeprojekt „Sicherheitspartner“ wird indes zu Grabe getragen. Mehr dazu

75 Jahre Befreiung von Auschwitz: Bundespräsident Alexander van der Bellen hat dem ehemaligen NS-Vernichtungslager einen Besuch abgestattet (mehr dazu). „Auschwitz zu besuchen ist nicht leicht, aber es ist notwendig“, stellte er klar. Am Holocaust-Gedenktag wurden heute übrigens auch in Wien die Rossauer Kaserne und die Stiftskaserne nach im Widerstand gegen die Nationalsozialisten aktiven österreichischen Offizieren benannt (mehr dazu).

Neue Coronavirus-Verdachtsfälle in Wien und Klagenfurt: In Wien und Kärnten gibt es drei neue Fälle, in denen Verdacht auf das Coronavirus besteht. Eine Frau, die am Sonntag im Spital aufgenommen wurde, wurde negativ getestet. Mehr dazu

Was Bresnik und Muster eint - und von Thiem trennt: Dominic Thiem hat problemlos das Viertelfinale der Australian Open erreicht. Doch alle sprechen von Thiems Trennung von Muster. Christoph Gastinger erklärt, warum die Parallele zu Thiems Ex-Trainer Bresnik Kurzzeit-Coach Muster den Job gekostet haben könnte. Mehr dazu [premium]

Kobe-Bryant-Nachruf: Bryant war einer der besten Basketballer Amerikas. Er arbeitete härter als jeder andere für den Erfolg – seine Würfe waren einzigartig, schreibt Markku Datler. Der 41-Jährige verstarb am Sonntag bei einem Hubschrauberabsturz. Mehr dazu [premium]

Auschwitz, des schwierige Gedenken: Gibt es das überhaupt, das richtige Gedenken, die passenden Worte? Angesichts des unfassbaren Verbrechens, das wir mit dem Namen Auschwitz verbinden? Es gibt Opfer, Täter und so viel dazwischen. Günther Haller schreibt über Erinnerung in besorgniserregenden Zeiten. Mehr dazu [premium]

"Ich habe Kobe geliebt." Die mittlerweile 56-jährige NBA-Ikone Jordan war das große Vorbild des bei einem Hubschrauberabsturz verstorbenen Kobe Bryant.

Lehre aus dem Erfolg des Hans Peter Doskozil: Eigene Ansichten zahlen sich aus – sofern sie nicht ideologisch, sondern bürgernah daherkommen, schreibt Oliver Pink im Leitartikel. Mehr dazu [premium]

Heute startet die neue Comedy-Serie „Wischen ist Macht“ auf ORF1 (ab 21.05 Uhr). Regisseurin Esther Rauch ist Serien-Junkie und hat ein Faible für Comedy. Im Interview mit Isabella Wallnöfer sagt sie, warum sie eine „Rampensau“ ist, was sie von Häppchen-TV hält und wieso sie selbst putzt. Mehr dazu

Die Neos treffen sich am Dienstag zur Klubklausur in Rust im Burgenland. Der erste Tag ist intern, am Mittwoch sind dann auch Medien zugelassen.

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl wird die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag besuchen und um 12 Uhr an einer Pressekonferenz mit den AfD-Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Alexander Gauland teilnehmen. Am Abend hält er dann auf Einladung der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung einen Vortrag zum Thema "Europa ohne Grenzen?".

Ab Dienstag (bis Donnerstag) wird der Grasser-Prozess fortgesetzt.

Am Abend steht der Herren-Nachtslalom in Schladming auf dem Programm des Ski-Weltcups.

Das Coronavirus und seine Folgen: Ein Paar in Hongkong küsst sich mit Schutzmasken. (c) AFP (ANTHONY WALLACE)

