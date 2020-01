Hassposting gegen Stadträtin Sima: Geldstrafe für Linzerin

Die 27-Jährige hatte im Herbst 2018 ein Facebook-Posting über strengeren Regeln für Kampfhundebesitzer mit Beschimpfungen kommentiert.

Die Wiener Umweltstadträtin Ulli Sima (SPÖ) hat sich am Montag erfreut über die Verhängung einer Geldstrafe für ein Hassposting einer Linzerin gegen die Ressortchefin gezeigt. "Ich bin froh über das klare Signal vonseiten des Gerichts", so Sima in einer schriftlichen Stellungnahme.

"Die Verurteilung der Hassposterin ist ein wichtiges Signal, dass Hass im Netz kein Kavaliersdelikt ist und Konsequenzen hat", meinte die Stadträtin. Von der türkis-grünen Bundesregierung forderte sie Schritte zur Vereinfachung für Betroffene: "Denn es ist extrem mühsam, Hassposter zu belangen und hier brauchen wir neue Regelungen.“ Die Stadträtin ist in mehreren Fällen gerichtlich gegen Hassposter vorgegangen.

Eine 27-jährige Linzerin hatte im Herbst 2018 im Zusammenhang mit dem Wiener Tierhaltegesetz und den darin enthaltenen strengeren Regeln für Kampfhundebesitzer ein Facebook-Posting Simas mit Beschimpfungen kommentiert. Am Montag wurde sie dafür im Landesgericht Linz wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe von 160 Euro, davon 40 Euro unbedingt und 120 Euro bedingt auf drei Jahre, verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

(APA)