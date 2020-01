„Token“ fürs Radfahren: Kultur als Belohnung

(c) APA/HELMUT FOHRINGER (HELMUT FOHRINGER)

Die Stadt Wien will umweltfreundliche Fortbewegung mit Gratistickets belohnen.

Wien. Wien will umweltfreundliche Fortbewegung belohnen. Konkret soll man – wenn Wege mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Rad oder zu Fuß zurückgelegt werden – mittels neuer App „Kultur-Token“ sammeln können, die wiederum gegen Gratistickets in vorerst vier Kulturinstitutionen eingetauscht werden können. Der Testbetrieb startet am 26. Februar mit 1000 Teilnehmern.

Die App funktioniert über ein Tracking-System. Dank Digitalisierung erkennt die Software die Art der Fortbewegung und rechnet die entsprechende CO 2 -Einsparung im Vergleich zu einer Autofahrt um. Je mehr Schadstoffe man durch den Verzicht auf den Pkw einspart, umso schneller wird ein Token generiert, erklärten Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler und Digitalisierungsstadtrat Peter Hanke (beide SPÖ) am Montag.

Pro 20 Kilogramm CO 2 -Vermeidung erhält man einen Token. Das erreiche man im Schnitt, wenn man etwa zwei Wochen lang jeden Tag mit dem Rad oder den öffentlichen Verkehrsmittel zur Arbeit fährt, erklärt Projektleiterin Christina Hubin vom Unternehmen Upstream Mobility, einer Tochter der Wiener Stadtwerke und der Wiener Linien. Das Tracking ist auf das Wiener Stadtgebiet beschränkt.

Der virtuelle Jeton erscheint am Handy-Display, pro Token gibt es dann eine kostenlose Eintrittskarte. Mit an Bord sind in der Testphase das Wien Museum, die Kunsthalle, das Volkstheater und das Konzerthaus. Übertragbar ist das Gratisticket vorerst nicht. Gesammelt werden können bis zu fünf Token, dann muss mindestens einer eingelöst werden.

Daten? „Garantiert“ sicher

Hanke verwies darauf, dass für die App die sogenannte Blockchain-Technologie verwendet werde. Damit will die Stadt höchsten Datenschutz garantieren. Wobei für den Probelauf sehr wohl personenbezogene Daten nötig sind, da das Projekt durch das Institut für Kryptoökonomie der Wirtschaftsuniversität Wien wissenschaftlich begleitet wird. Die Test-User werden dabei auch um Feedback gebeten. Ist der „Kultur-Token“ erfolgreich, soll er ab Herbst in den Vollbetrieb gehen. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.01.2020)