Nadal und der Glaube an große Hartplatzsiege

(c) APA/AFP/WILLIAM WEST (WILLIAM WEST)

US-Open-Niederlage 2018 gegen Nadal wirkte auch befreiend.

Melbourne/Wien. Im Kampf um sein erstes Grand-Slam-Halbfinale außerhalb von Paris trifft Dominic Thiem am Mittwoch, vermutlich in der Night Session, auf Rafael Nadal. Das Duell Thiem gegen Nadal gab es in der Vergangenheit bereits 13 Mal (9:4-Bilanz für den Spanier), nur ein einziges Mal aber standen die beiden einander nicht auf Sandplatz gegenüber.

Genau dieser Vergleich, das US-Open-Viertelfinale 2018 in New York, entwickelte sich zu einem der besten Matches des Jahres. Nadal siegte nach 4:49 Stunden mit 0:6, 6:4, 7:5, 6:7 (4), 7:6 (5). Thiem war damals nur zwei Punkte vom Matchgewinn entfernt, selbst aus der Niederlage aber nahm der Niederösterreicher das Wissen mit, auch auf Hartplatz die Weltbesten voll fordern zu können. Nicht einmal ein Monat später gewann er seinen ersten Titel in der Halle (St. Petersburg), und drei der fünf Turniersiege 2019 glückten ihm ebenfalls auf Hartplatz.

Im Melbourne-Achtelfinale gegen Monfils machte Thiem vieles richtig. Er diktierte das Spiel, indem er die Bälle früh nahm und nah an der Grundlinie stand. Ein ähnliches Verhältnis zwischen Winnern und unerzwungenen Fehlern (31:19) wird es auch für einen Erfolg gegen Nadal brauchen, zudem ein möglichst hoher Prozentsatz an ersten Aufschlägen (66 Prozent, zu 85 % den Punkt gemacht) und viele erfolgreiche Netzangriffe (17 aus 28). (cg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.01.2020)