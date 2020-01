Weltmeisterliches Mindset für das Spektakel

Marco Schwarz möchte mit dem Schwung aus Kitzbühel in Schladming vor 40.000 Zuschauern nachlegen. Ein mentaler Kniff beflügelt die ÖSV-Techniker, die Atmosphäre des Nightrace motiviert sowieso – auch die Konkurrenz.

Schladming. Mehr Intensität und Emotionen hält der Ski-Winter für Österreichs Slalom-Herren nicht mehr bereit: Zwei Tage nach dem Showdown in Kitzbühel steigt heute (17.45/20.45 Uhr, live ORF1) in Schladming das Flutlicht-Spektakel vor Heimpublikum. Nach dem zweiten Platz von Marco Schwarz auf dem Ganslernhang hoffen 40.000 Fans beim Nightrace auf das nächste rot-weiß-rote Highlight.

„Vielleicht gibt es dann die Revanche“, sagte Schwarz in Richtung des Schweizer Kitz-Siegers Daniel Yule. Der Kärntner hat elf Monate nach seinem Kreuzbandriss nach eigener Aussage wieder Normalform erreicht und schließt nicht aus, im Schladminger Hexenkessel erstmals in einem Slalom ganz oben auf das Podest zu fahren. „Warum nicht. Das Skifahren passt“, meinte der 24-Jährige.

Ausgerechnet in der Heimat, wo Aufmerksamkeit und Druck am höchsten sind, holen die so gescholtenen ÖSV-Techniker zum Befreiungsschlag aus. Neben dem Podestplatz von Schwarz verbuchte Michael Matt als Sechster sein zweites Top-Ten-Resultat und damit einen Motivationsschub zur rechten Zeit. Nun lechzt Matt nach mehr: „In Schladming werden wir die letzten zehn Tore auch noch gescheit fahren.“

Überdies zeigte nach Fabio Gstrein (Siebenter in Adelboden) mit Adrian Pertl ein zweiter Newcomer im ÖSV-Team auf. Der Kärntner, 23, qualifizierte sich in Kitzbühel mit Startnummer 73 nicht nur für das Finale, sondern legte in diesem Laufbestzeit nach. Seine Kollegen überraschte er damit nicht, wie Schwarz erklärte: „Der Adi ist in den letzten Trainings schon brutal stark gefahren.“ Mit Schladming verbinden Pertl viele Erinnerungen, hier besuchte er einst die Schule. „Von dem her kenne ich das Rundherum ein bissel und freue mich schon. Ich denke auch, dass mir der Hang liegen wird“, gab er sich zuversichtlich.

Die WM in der Heimat

Die Steigerung der ÖSV-Herren ist auch das Ergebnis eines mentalen Kniffs. Die bewusste Auseinandersetzung mit der besonderen Drucksituation sollte Energie frei machen, wie Slalom-Coach Marko Pfeifer verriet. Deshalb bereitete man sich auf die Klassiker analog zu Olympia oder einer WM vor, denn bei den großen Events habe man die Leistung zumeist auf den Punkt abrufen können. „Das war unsere Stärke in den letzten Jahren“, erklärte Pfeifer, der die Heimbilanz seiner Truppe aufbessern möchte. „Wir waren die letzten Jahre mit keinem von der Mannschaft, die eigentlich gut ist, in Österreich am Stockerl. Das ist uns nie gelungen. Dann habe ich gesagt, diesen Fluch müssen wir verarbeiten“, erzählte er vor Kitzbühel. Die Erfolge Marcel Hirschers gingen schließlich auf das Konto von dessen Privatteam. Nun scheinen seine Nachfolger die Richtung gefunden zu haben.

Die Kulisse in Schladming steht aber nicht nur bei den heimischen Athleten hoch im Kurs. „Wenn es um etwas geht, kann ich den Knopf noch einmal aufdrehen. Deshalb liebe ich diese Atmosphäre und diesen Druck“, sagte Kitz-Sieger Yule. Auch der drittplatzierte Clément Noël möchte das Bad in der Menge länger als die sechs Fahrsekunden im Vorjahr genießen: „Wenn man in Schladming fährt, realisiert man, dass es etwas wirklich, wirklich Großes ist.“ (swi)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.01.2020)