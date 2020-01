Die 35-Stunden-Woche rückt näher

Zum ersten Mal verhandelt eine Branche ernsthaft über eine 35-Stunden-Woche. Für Teilzeitkräfte würde das mehr Geld bedeuten. Die Signalwirkung wäre enorm.

Wien. Sie macht die Betten, hilft in der Küche, teilt Frühstück und Medikamente aus. Sie begleitet die Klienten zum Friseur und auf die Toilette, und wenn etwas daneben geht, kümmert sie sich auch darum. „Es ist wie in einem Zuhause: Man muss an alles denken“, sagt Christina Hrncir. Sie ist 52 Jahre alt und arbeitet Vollzeit in einem Wiener Pflegeheim. Hrncir ist gern für die alten Menschen da. Trotzdem würde sie gern etwas kürzer treten. „Das Tempo ist rasant, der Körper muss sich regenerieren können.“