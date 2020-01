Lagarde will kitten, wo Draghi fehlte

Die EZB-Chefin will die Deutschen für sich gewinnen. Diesen stößt Draghi noch auf.

Frankfurt/Wien. Seit Christine Lagarde vor drei Monaten nach Frankfurt gezogen ist, versucht die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, die Deutschen mit einer Charme-Offensive zu gewinnen. Die neue Notenbank-Chefin will ein neues Kapitel in den Beziehungen zu Deutschland aufschlagen, nachdem sich das Verhältnis unter ihrem Vorgänger, Mario Draghi, in den vergangenen Jahren etwas abgekühlt hatte. Mit seiner Stimulus-Politik, insbesondere den Negativzinsen, die die Erträge auf Sparguthaben ausradierten, hat sich der Italiener den Unmut von vielen Deutschen zugezogen.

Wie tief dieser sitzt, zeigt sich erst dieser Tage wieder in aller Klarheit – und zwar anlässlich der geplanten Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an den Italiener. Nach CSU-Generalsekretär Markus Blume kritisiert nun auch der CDU-Innenexperte Axel Fischer die geplante Verleihung durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 31. Jänner. „Die Politik der Europäischen Zentralbank unter Draghi hat nicht nur deutsche Sparer kontinuierlich enteignet, sondern die Altersvorsorge von Millionen Menschen in Deutschland geschmälert“, sagte Fischer der „Bild“-Zeitung (Montag). „Seine (Geld-)Politik war vielleicht vordergründig hilfreich für einige südeuropäische Staaten. Für den Euroraum jedoch nicht und für Deutschland schon gar nicht.“ Auch seitens der FDP kam Kritik.

Demgegenüber versucht Lagarde seit ihrer Amtsübernahme die Deutschen etwa dadurch zu gewinnen, dass sie angekündigt hat, Deutsch lernen zu wollen. Aber auch die Twitter-Nachrichten der Französin zeigen ihren Diplomatievorstoß in Deutschland. Es finden sich darunter mehr Treffen mit Repräsentanten aus dem Land als aus irgendwelchen anderen Staaten.

Zwei Beispiele: Ihr erster Einsatz war an ihrem ersten Arbeitstag. Sie flog nach Berlin, um die Laudatio auf Wolfgang Schäuble zu halten, den Ex-Finanzminister und gegenwärtigen Bundestagspräsidenten. Im Dezember besuchte sie zusammen mit ihrem neuen Kollegen, Bundesbank-Präsident Jens Weidmann, die Vincent-van-Gogh-Ausstellung in Frankfurt. (Bloomberg/DPA/est)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.01.2020)