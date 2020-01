Der Druck auf Skigebiete steigt, ihren Gästen Kartenzahlungen anzubieten – Kitzbühel zeigt vor, wie es geht.

Kitzbühel. Sechs Jahre musste die Ski-Nation Österreich ausharren, um endlich mal wieder einen Österreicher beim legendären Hahnenkammrennen ganz oben am Stockerl feiern zu können. So wurde Matthias Mayers Sieg auf der Streif am vergangenen Wochenende in Kitzbühel kräftig begossen.