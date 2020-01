Verkehrsschaden

Der praktische Mietautodienst DriveNow gibt in Brüssel auf – aus sehr belgischen Gründen.

Wie kommt man in einer Großstadt von A nach B? Zu Fuß. Mit dem Rad. Im Bus, der Tramway oder der U-Bahn. Bisweilen auch im Auto – aber muss man dazu eines besitzen oder ist es nicht sparsamer und praktischer, eines bedarfsweise auszuleihen? Ich neige letzterer Ansicht zu, vor allem angesichts des Umstands, dass ich mir keine Sorgen über Einbrüche, Parkschäden oder das 20.000-Kilometer-Service machen möchte. Insofern war es höchst erfreulich, die Dienstleistung DriveNow zu entdecken. Seit meiner Rückkehr aus den USA nach Brüssel nutzte ich die App des BMW-Konzerns sehr oft, um mich in Europas Hauptstadt fortzubewegen – vor allem dann, wenn das allen Kritikern zum Trotz ziemlich gute Bus- und Tramwaynetz doch einmal eine Lücke aufwies. Die Möglichkeit, so einen Kurzzeitmietwagen am Flughafen im Carsharing-Bereich abzustellen, war eine der wenigen Chancen, der frechen Preistreiberei des örtlichen Taxikartells zu entkommen.

Doch am 29. Februar ist damit Schluss, zumindest in Brüssel. „Schweren Herzens“ beende man die Tätigkeit in dieser Stadt. Nach drei Jahren wirft DriveNow in Brüssel das Handtuch. Der Hauptgrund dafür sollte all jene Optimisten, die meinen, dank eines flott präsentierten „Green Deal“ für die EU werde Europa binnen drei Jahrzehnten ein emissionsfreier Vorzeigekontinent, zum Nachdenken bewegen. Denn DriveNow sieht in Brüssel kein ertragreiches Geschäftsmodell, weil die hiesige steuerliche Förderung von privat nutzbaren Dienstautos dafür sorgt, dass zu viel mit dem privaten Pkw gefahren wird. Eine umweltpolitisch perverse Folge der weltrekordverdächtig hohen Besteuerung der belgischen Löhne und Gehälter. Zwar gibt es mittlerweile fast keine Autoindustrie mehr in Belgien. Das Steuerprivileg ist jedoch lieb gewonnen, und kraft der Unfähigkeit der Parteien, eine Regierung zu bilden, bleibt es auf unbestimmte Zeit erhalten.

E-Mails an: oliver.grimm@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.01.2020)