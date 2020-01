Mit Durchhalteparolen kämpft KP gegen das gefährliche Virus

(c) APA/AFP/HECTOR RETAMAL (HECTOR RETAMAL)

Die Behörden greifen zu immer drastischeren Maßnahmen, um das Coronavirus einzudämmen. Rotes Haltesignal auch für den Tourismus.

Peking. Am Montag reiste erstmals ein führender chinesischer KP-Funktionär ins Krisengebiet Wuhan: In blauer Schutzausrüstung tourte Premier Li Kequiang durch die Krankenhäuser der Stadt, über ein Walkie-Talkie erkundigte er sich nach dem Wohlsein eines Patienten. Auf einem Video ist zu sehen, wie Li die provisorische Baustelle besucht, an der ein Tausend-Betten-großes Krankenhaus allmählich Form annimmt.

Mit Durchhalteparolen appelliert die Regierung an den Patriotismus der Bevölkerung. Dabei hat sich die Bedrohungslage durch das Coronavirus erneut zugespitzt: Die Behörden haben mit Stand Montag 81 Tote bestätigt und rund 3000 Infizierte. Dass die Zahl in den nächsten Tagen weiter steigen wird, daran besteht kein Zweifel: Mindestens 6000 Patienten gelten als Verdachtsfälle, bei denen die medizinischen Tests jedoch noch laufen; mehrere hundert Infizierte befinden sich in kritischem Zustand.

Um das Virus eindämmen zu können, haben die Behörden weitere drastische Maßnahmen eingeleitet: Erstmals in der Geschichte des Landes wurde die jetzige Ferienwoche zum Neujahrsfest um drei Tage verlängert. Dadurch möchte man verhindern, dass Abermillionen Chinesen, die sich derzeit auf Familienbesuch in den Provinzen befinden, rasch wieder in die Metropolen an den Ostküsten des Landes zurückreisen – und den Erreger möglicherweise weiter durch das Land tragen.

Bereits jetzt hat die Pekinger Lokalregierung den Semesterbeginn für sämtliche Schulen und Universitäten innerhalb der Stadtgrenzen auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Stadt Suzhou, bekannt als ostchinesisches Zentrum der Fertigungsindustrie, wies die Arbeiter der Stadt an, bis zum 9. Februar zu Hause zu bleiben.

Wirtschaft schwer getroffen

Solche Maßnahmen machen klar, dass der Virusausbruch auch zu gravierenden wirtschaftlichen Einbußen führen wird. Die Epidemie erfolgt schließlich zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt: Die derzeit stattfindende Ferienwoche zum Neujahr gilt unter normalen Umständen als eine der wichtigsten Perioden für den Binnenkonsum. Derzeit steigt das Bruttoinlandsprodukt mit 6,1 Prozent so langsam wie seit 30 Jahren nicht mehr – nicht zuletzt auch wegen des Handelskriegs mit den USA.

Bei der jetzigen Gesundheitskrise hängt der mögliche wirtschaftliche Schaden von den Entwicklungen in den nächsten Tagen und Wochen ab. Die jüngsten Gegenmaßnahmen zur Eindämmung des Virus werden sich schon bald bemerkbar machen, auch für das Ausland: Sämtliche Gruppenreisen wurden in China gestoppt – sowohl für internationale Touristen als auch für Chinesen. Laut Bloomberg haben chinesische Touristen 2018 rund 110 Milliarden Euro für Auslandsreisen ausgegeben – ein weltweiter Rekord.

Wie tief verunsichert die Menschen sind, zeigte sich am Montag in Peking: Riesige Menschenschlangen haben sich am Vormittag vor dem Westbahnhof gebildet, offensichtlich, um Züge aus der Stadt zu ergattern. Zuvor kursierten Gerüchte auf sozialen Medien, dass die Hauptstadt möglicherweise ebenfalls unter Quarantäne gestellt werden könnte.

