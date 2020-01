Wahlplakat der ÖVP in Niederösterreich

Nach seinem Wahlsieg hat Wiener Neustadts ÖVP-Bürgermeister, Klaus Schneeberger, einen Ratschlag für die Wien-Wahl: Frontmann Gernot Blümel müsse zeigen, „dass er Wien liebt“.

In Summe ist die ÖVP die große Siegerin der niederösterreichischen Kommunalwahl. Mit 52,7 Prozent (+2,4 Prozentpunkte) ist sie fast doppelt so stark wie die SPÖ (27,8 Prozent, –3,2 Prozentpunkte). Sieht man sich die Gemeinden im Detail an, finden sich teils unerwartete Ergebnisse.