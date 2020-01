Kobe Bryants Helikopter flog mit Ausnahmegenehmigung

via REUTERS

Das Wetter war so schlecht, dass nicht einmal Polizeihubschrauber unterwegs waren. Im Bild die Absturzstelle

Wegen des schlechten Wetter blieben am Tag des Absturzes sogar Polizeihubschrauber am Boden. Für den Helikopter des Basketball-Stars gab es eine Sondergenehmigung.

Der Hubschrauber, in dem Basketball-Legende Kobe Bryant und acht weitere Menschen starben, hatte einem Bericht der "New York Times" zufolge angesichts des schlechten Wetters für den Start eine Ausnahmegenehmigung bekommen. Die Zeitung berichtete am Montag unter Berufung auf Audiomitschnitte aus dem Hubschrauber.

Zur Zeit des Unglücks war es in der hügeligen Region nahe Los Angeles so neblig, dass sogar die Polizeihelikopter am Boden blieben. Hubschrauber können aber mit entsprechender Ausstattung auch bei schlechter Sicht fliegen.

Bryant und seine 13 Jahre alte Tochter Gianna waren am Sonntag beim Absturz in Kalifornien ums Leben gekommen - zusammen mit sieben weiteren Insassen.

(APA/dpa)