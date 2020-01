Didier Drogba kickt für australische Feuerhilfe

Didier Drogba spielt miit beim "Football For Fires Cup"

Ehemalige Fußballstars wie Didier Drogba, Park Ji Sung und Dwight Yorke machen bei einem Benefizspiel zu Gunsten der Feuerhilfe in Australien mit.

"Die Gedanken der gesamten Fußballfamilie sind in den vergangenen Wochen bei den Opfern der schrecklichen Buschbrände gewesen", teilte der Chef des australischen Fußballverbandes FFA, James Johnson, am Dienstag mit.

Der "Football For Fires Cup" soll am 23. Mai in der Ostküstenmetropole Sydney ausgetragen werden. Altstars wie Didier Drogba, Park Ji Sung, Claudio Marchisio, David Trezeguet und Emile Heskey sind dabei.

In Australien wüten seit Monaten schwere Brände, besonders im Südosten des Kontinents. Mindestens 33 Menschen kamen ums Leben, Tausende Häuser wurden zerstört und riesige Landflächen vernichtet.

(APA/dpa)