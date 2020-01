Portugal will Steuerfreiheit für ausländische Pensionisten abschaffen

Bisher sind ausländische Pensionisten, die mindestens sechs Monate pro Jahr in Portugal leben, über einen Zeitraum von insgesamt zehn Jahren hinweg von der Steuer komplett befreit.

Die in Portugal regierenden Sozialisten wollen die Steuerprivilegien für im Land lebende ausländische Pensionisten teilweise abschaffen. Ein am Montag von der Partei vorgelegter Gesetzentwurf sieht vor, dass neu nach Portugal ziehende Pensionisten eine Einkommensteuer von bis zu zehn Prozent zahlen müssen.

Bisher sind ausländische Pensionisten, die mindestens sechs Monate pro Jahr in Portugal leben, über einen Zeitraum von insgesamt zehn Jahren hinweg von der Steuer komplett befreit. Das Land gilt deshalb als Steuerparadies für Pensionisten aus anderen EU-Staaten.

Die Steuerprivilegien für ausländische Pensionisten hatte Portugal im Jahr 2009 eingeführt, als es sich inmitten einer schweren Finanzkrise befand. Mit der Befreiung der Altersbezüge von der Einkommensteuer sollte die Attraktivität des Landes für ausländische Ruheständler gesteigert werden - was auch gut funktionierte.

Tausende - oft gut betuchte Pensionäre - vor allem aus Großbritannien, Frankreich und Italien haben sich in den vergangenen Jahren in der Hauptstadt Lissabon und in der Küstenregion Algarve niedergelassen.

(APA/AFP)