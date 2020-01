Aktienverkauf bringt steirischer ams 130 Millionen Euro

Der steirische Sensor-Spezialist ams will nach der Osram-Übernahme auch alle eigenen Aktien zu Geld machen.

3,35 Millionen Stück ams-Aktien sollen noch vor der bis zu 1,65 Milliarden Euro schweren Kapitalerhöhung bei Großanlegern platziert werden, teilten der steirische Chip- und Sensorenhersteller am Dienstag mit. Die Papiere sind nach dem Schlusskurs vom Montag rund 130 Millionen Euro wert.

Die Transaktion, mit der voraussichtlich die Investmentbanken UBS und HSBC beauftragt würden, solle eine Verwässerung verhindern, da eigene Aktien nach österreichischem Recht keine Bezugsrechte erhielten. "Die beabsichtigte Transaktion ist daher im Wesentlichen eine technische Maßnahme", heißt es in der Aussendung. Die Privatplatzierung bei ausgewählten institutionellen Investoren soll zu Marktbedingungen erfolgen.

ams will bei seinen Aktionären in einer Bezugsrechtsemission im nächsten halben Jahr bis zu 1,65 Milliarden Euro einsammeln, um die Übernahme des deutschen Lichttechnik-Konzerns Osrams teilweise zu refinanzieren. Die Hauptversammlung hatte der Kapitalerhöhung am vergangenen Freitag zugestimmt.

