Wir liefern Ihnen Nachrichten, die besten Stücke aus unserem Magazin und aktuellen Diskussionsstoff.

Das Coronavirus hat Bayern erreicht. Ein Chinese dürfte das Virus in die Firma des Betroffenen gebracht haben. Es ist der erste Fall einer Ansteckung zweier nicht eng Verwandter Personen außerhalb Chinas (mehr dazu). Indes breitet sich die Krankheit in China weiter rasant aus, innerhalb eines Tages kamen 1700 Neu-Infektionen hinzu, die Zahl der Toten stieg auf 106. In Großbritannien werden Rückkehrer aus der Region Wuhan aufgefordert, 14 Tage lang ihre Wohnung nicht zu verlassen.

Die beiden Wiener Coronavirus-Verdachtsfälle sind hingegen negativ: Eine Frau und ein Mann wiesen nach einer China-Reise grippeähnliche Symptome auf und begaben sich unabhängig voneinander ins Spital. Nun wurde Entwarnung gegeben. Mehr dazu

Die Ski-Weltcup-Rennen in China Mitte Februar stehen nun ebenfalls vor der Absage, Saalbach-Hinterglemm könnte für Super-G und Abfahrt einspringen. Mehr dazu

Das Wichtigste im Überblick

Projekt 1-2-3-Karte startet: Ein sechsköpfiges Projektteam nimmt das „Herzensprojekt“ der Infrastrukturministerin Leonore Gewessler in Angriff. Auch externe Expertise soll zugezogen werden. Mehr dazu

SPÖ und ÖVP sondieren nach Burgenland-Wahl: Das Gespräch über mögliche inhaltliche Übereinkommen für die kommende Legislaturperiode war auf zwei Stunden anberaumt und fand im Büro von SP-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil statt. Inhaltlich ging es vor allem um die Themen Wirtschaft und Gemeinden.

FPÖ-Klubobmann Kickl hält Vortrag bei AfD: Um 12 Uhr will Herbert Kickl mit den AfD-Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Alexander Gauland auftreten. Für den Abend ist ein Vortrag des Freiheitlichen geplant. Mehr dazu

Sieben Matchbälle abgewehrt: Der 38-jährige Schweizer Roger Federer steht nach hartem Kampf im Halbfinale der Australian Open. Federer konnte das Match gegen Tennys Sandgren im letzten Moment noch drehen und gewann in fünf Sätzen. Mehr dazu

Tobias Pötzelsberger wird neuer „ZiB“-Moderator: Ab Ostern moderiert Tobias Pötzelsberger die „ZiB 1“ mit Susanne Höggerl. Mehr dazu

Aus unserem Magazin

Ist das OK-Handsignal rechtsextrem? Martin Sellner und Begleiter zeigten in einer Vorlesung von Lothar Höbelt gemeinsam das OK-Zeichen. Was zeigt es nun aber tatsächlich? Dieser Frage ist Bettina Steiner nachgegangen. Fest steht: Es hat eine Jahre alte rechte Tradition. Mehr dazu [premium]

Diskussionsstoff

Coronavirus - verheimlicht uns China etwas? Das Virus ist nicht hoch ansteckend und die Erkrankung verläuft zumeist mild. Deswegen lässt China Millionenmetropolen abschotten, Auslandsreisen verbieten und innerhalb weniger Wochen ein neues Krankenhaus bauen? Köksal Baltaci hat sich Gedanken gemacht. Mehr dazu