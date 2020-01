Warnschüsse stoppten Migranten an ungarisch-serbischer Grenze

Zwei Gruppen von Flüchtlingen versuchten den geschlossenen Grenzübergang bei Röszke zu überwinden. Im Mittelmeer warten über 600 Menschen auf Schiffen auf Landeerlaubnis.

Mit Warnschüssen sollten Dienstagfrüh Migranten gestoppt werden, die illegal den Grenzübergang Röszke/Horgos durchbrechen und nach Ungarn gelangen wollten. Die rund 60 Migranten hätten in zwei Gruppen gegen 5.20 Uhr versucht, den noch geschlossenen Grenzübergang an dessen Außenseiten zu überwinden, heißt es in einer Aussendung der Polizei vom Dienstag.

Die Migranten hätten den Drahtzaun auf einer Länge von rund zehn Metern zerstört. Vier von ihnen konnten nach Ungarn gelangen, wo sie von der Polizei gestellt wurden. Der Rest wurde am Grenzübertritt gehindert. Zugleich wurde seitens des Landespolizeipräsidiums die Kontrolle des gesamten Drahtzaunes an der ungarisch-serbischen Grenze und im Bedarfsfall dessen Verstärkung angeordnet. Die Teilnahme von Schleppern an der organisierten Aktion werde untersucht.

Migranten im Mittelmeer waren auf Landung

Im Mittelmeer machen unterdessen Hilfsorganisationen Druck für die sofortige Landung hunderter Migranten, die in den vergangenen Tagen bei verschiedenen Einsätzen von NGO-Schiffen gerettet wurden. Nachdem das Rettungsschiff der spanischen NGO Proactiva Open Arms in der Nacht auf Dienstag 56 Migranten in Sicherheit brachte, wurden unweit von Libyen weitere 102 Menschen an Bord des Schiffes genommen.

Damit stieg die Zahl der Migranten an Bord von drei Rettungsschiffen auf 638. Davon befinden sich 407 Menschen an Bord des norwegischen Schiffes "Ocean Viking". Eine Mutter und ihre drei Kinder waren am Montag per Hubschrauber nach Malta geflogen worden. Die Migranten an Bord der "Ocean Viking" waren bei fünf verschiedenen Einsätzen gerettet worden. Weitere 77 Menschen wurden von der "Alan Kurdi" gerettet.

Die drei Schiffe haben Italien um einen Landehafen gebeten. Angesichts der Verschlechterung der Wetterlage sei es wichtig, die Migranten so rasch wie möglich an Land zu bringen. Die italienische Regierung hat um die Einschaltung des europäischen Umverteilungsmechanismus gebeten.

