„Illiberale Demokratie“ oder „undemokratischer Liberalismus“?

Im Brexit zeigte sich ein Dilemma, vor dem nicht nur Großbritannien steht: Die Bürger haben deutlich andere Präferenzen als die multinationalen Eliten.

Der Beitrag der TV-Serien zur politischen Bildung sollte nicht unterschätzt werden. Seit „House of Cards“ weiß die Welt, wie es im Weißen Haus zugeht, und „The Crown“ gewährt einen so tiefen Einblick ins Haus Windsor, dass das Dramolett Meghan & Harry nicht mehr überraschen konnte. Schade, dass am Freitagabend, wenn Großbritannien nach 47 Jahren und einem Monat die EU verlässt, nicht schon eine Serie mit dem Titel „The Union“ startet. Diese Gelegenheit haben die Netflix-Bosse leider verschlafen.