Justin Bieber startet Doku über sein Leben

Fans haben sie schon sehnlichst erwartet, nun wurde die erste Episode der Youtube-Dokuserie „Seasons“ ausgestrahlt. Beinahe zeitgleich gab der Sänger Titel und Veröffentlichungstermin seines neuen Albums bekannt.

„My name is Justin. I'm from Stratford, Ontario, Canada. I'm an artist. I make music“, eröffnet Justin Bieber seine Dokuserie „Seasons“ auf Youtube. Und lädt die Zuseher auf eine Reise ein: „I am excited to share my journey with you. So come and check it out."

Turbulent. Mit keinem anderen Adjektiv lässt sich das Leben des kanadischen Popstars Justin Bieber wohl besser beschreiben. In dieses gibt er nun jede Woche montags und mittwochs in 10-Minuten-Häppchen auf Youtube Einblick. Die erste Folge, „Leaving the Spotlight", bestätigt die Zuschreibung, und auch die Einschätzung von Manager Scooter Braun: „Niemand in der Geschichte der Menschheit ist so aufgewachsen wie Justin Bieber‘", erklärt dieser im Video, niemand sei in der Ära der sozialen Medien weltweit so bekannt gewesen und sei so häufig gegoogelt worden.

Erwachsenwerden im Rampenlicht

Die Bekanntheit und die Aufregung um seine Person haben Justin Bieber zuletzt zu einer längeren Schaffenspause bewegt. Nun meldet er sich mit seiner Doku-Reihe zurück. Auch seine Ehefrau Hailey Bieber kommt darin zu Wort. „Er hat eine wirklich harte Zeit hinter sich, aber er ist immer noch derselbe. Damit zieht er so viele Menschen an, weil er eine Geschichte zu erzählen hat“.

Diese Geschichte führt die Zuschauer an Orte, die seinen Werdegang geprägt haben, etwa in seine kanadische Heimatstadt, wo der kleine Justin im roten Pulli mit Gitarre in der Hand zu sehen ist, und erzählt von privaten Ereignissen. Von Tiefpunkten, von Alkohol- und Drogeneskapaden, vom Abbruch seiner Welttournee, aber auch von Wendepunkten, von einer Therapie, seiner Hochzeit und seinem Bühnen-Comeback beim Coachella-Festival 2019. Und dreht sich nicht zuletzt um die Entstehung seines neuen Albums.

Dieser Browser unterstützt keine I-Frames.

Neues Album im Februar

Als „Mittel zum Zweck“, als „langer Werbespot" oder als „Eigenwerbung“ wird die Dokuserie in einigen Kommentaren bezeichnet. Tatsächlich wird sie ihm wohl sehr nützlich sein. Beinahe zeitgleich gab der Sänger nämlich Titel und Veröffentlichungstermin seines neuen Albums bekannt. „Changes“ erscheint am 14. Februar. „Genau am Valentinstag“, freuen sich seine Fans. Genauso wie über einen weiteren Song des neuen Albums, den er zugleich veröffentlichte: „Get Me“, den er gemeinsam mit US-Sängerin Kehlani aufgenommen hat. Die Single „Yummy“ hatte er bereits am 3. Jänner veröffentlicht.

(APA/dpa/Red.)