Wir lassen den Tag Revue passieren, geben Tipps für den Abend und blicken auf morgen.

Auch heute hält das Coronavirus die Welt in Atem. Erstmals kam es in Bayern zu einer Mensch-zu-Mensch-Ansteckung mit dem Virus außerhalb Asiens. Großbritannien will indes Rückkehrer aus der chinesischen Metropole Wuhan 14 Tage lang in ihre Wohnungen zwingen (mehr dazu).

In Österreich konnte bislang in allen Verdachtsfällen Entwarnung gegeben werden. Alle Verdachtsfälle sind nun auch online auf der Webseite des Sozialministeriums abrufbar (mehr dazu).

Ein interessanter Aspekt: Derzeit sind Mundschutzmasken in Österreich vergriffen. Dabei schützen sie gar nicht unbedingt vor Übertragung, sie könnten sogar eine Infektion provozieren (mehr dazu).

Was Sie heute noch wissen sollten

Tschürtz geht als burgenländischer FPÖ-Chef: Der bisherige Chef der FPÖ Burgenland bleibt aber als Klubchef im Landtag. Ihm nachfolgen wird Alexander Petschnig. Mehr dazu

Zwei Schulen in Tirol wegen Grippe geschlossen: In beiden Schulen sind mehr als ein Drittel der Schüler erkrankt. Sie bleiben bis zum Wochenende geschlossen. Die Grippewelle hat aber auch Wien fest im Griff. Mehr dazu

Parkpickerl-Chaos in Wien wird größer, Reform kommt: Der Wildwuchs an Kurzparkzonen in Wien erhält weiter Zuwachs. Verkehrsstadträtin Hebein kündigt ein neues System bis Mitte April an, schreibt Martin Stuhlpfarrer. Mehr dazu [premium]

Peter Klien verärgert Ungarns Regierung: Der Satiriker machte in seiner ORF-Sendung Viktor Orbans Umgang mit Medien zum Thema. Mit ungarischen Untertiteln. Mehr dazu

Welches Magazin-Stück Sie noch lesen könnten

Wie der nahende Brexit Wiens Briten stresst: Vor der Magistratsabteilung 35 (Einwanderung, Staatsbürgerschaft) bilden sich Schlangen - denn unter den in Wien lebenden Briten sorgt der 31. Jänner für Verunsicherung. Ist diese begründet? Dieser Frage ist Christine Imlinger nachgegangen. Mehr dazu [premium]

Zitat des Tages

"Ich bin ein bisschen enttäuscht. Er hätte zumindest das Wort 'Danke' in den Mund nehmen können." Der scheidende burgenländische FPÖ-Chef über seinen bisherigen Koalitionspartner Hans Peter Doskozil (SPÖ).

Worüber heute diskutiert wird

Coronavirus - verheimlicht uns China etwas? Köksal Baltaci beschäftigt sich mit einem Widerspruch: Das Virus ist nicht hoch ansteckend und die Erkrankung verläuft zumeist mild. Aber warum lässt dann China Millionenmetropolen abschotten, Auslandsreisen verbieten und innerhalb weniger Wochen ein neues Krankenhaus bauen? Mehr dazu

Tipp für den Abend

Ski im TV: In Kitzbühel musste sich ÖSV-Star Marco Schwarz am Sonntag dem Schweizer Daniel Yule nur knapp geschlagen geben. „Vielleicht gibt es dann in Schladming die Revanche“, lautet die Kampfansage des Österreichers vor dem heutigen Nachtslalom in Schladming (17:45/20:45 Uhr, live in ORF1).

„Presse“-Podcast: In der aktuellen Folge diskutieren Politikwissenschaftler Peter Filzmaier und „Presse“-Innenpolitikexperte Thomas Prior über den Landeswahlsonntag. Mehr dazu

Was morgen passiert

Dominic Thiem kämpft bei den Australian Open in der Night Session (9.30 Uhr MEZ) um den erstmaligen Aufstieg - abseits seines Lieblingsturniers, den French Open in Paris - in das Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. Sein Gegner: Tennislegende Rafael Nadal.

Bild des Tages

Arnold Schwarzenegger und Kanzler Sebastian Kurz besprachen in Wien erste Details der am 26. Mai in der Hofburg stattfindenden Klimakonferenz ''Austrian World Summit''. (c) Reuters

>>> Mehr Bilder aus aller Welt