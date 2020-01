Coronavirus: Österreichische Verdachtsfälle nun online abrufbar

Aktuelle Informationen über das neuartige Virus gibt es auf den Websiten des Sozialministeriums sowie der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit.

Auf der Website des Sozialministeriums werden seit Dienstag die aktuellen Verdachtsfälle auf Coronavirus in Österreich publiziert, der noch abzuklärende Fall in Kärnten ist auf der Startseite zu finden. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) kündigte dies in der Lagebesprechung am Montag im Innenministerium ab, der Iststand wird täglich um 10.00 Uhr aktualisiert.

"Wir kommunizieren damit transparent und übersichtlich. In laufender Abstimmung mit den LandessozialreferentInnen. Es ist wichtig, umsichtig zu agieren und Gerüchten keinen Platz zu geben. Es gibt aktuell keinen Grund zur Panik. Österreich ist bestens aufgestellt", sagte Anschober in einer Aussendung.

Info-Hotline

Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hat bereits am Montag eine kostenlose Infoline unter der Telefonnummer 0800-555 621 eingerichtet. In der Zeit von 9.00 bis 17.00 Uhr (Montag bis Freitag) geben Experten der AGES aktuelle Informationen zu Übertragung, Symptomen und zur Vorbeugung des neuartigen Virus.

Ausführliche Informationen zu "2019-nCoV", Handlungsempfehlungen und Schutzmaßnahmen sowie Infos für Fachpersonal finden Interessierte auch auf der eigens eingerichteten Website der AGES - auch sie wird regelmäßig aktualisiert.

Bisher führten Infektionen nur in seltenen Fällen zum Tod. Stellt man die Zahl der Todesopfer in Beziehung mit der Zahl der Infektionen, ergibt sich eine Letalität (Todesrate) von weniger als drei Prozent. Betroffen sind bisherigen Berichten vor allem Risikogruppen wie ältere Personen.

Zur Genesung von leichten Coronavirus-Symptomen ist nach Expertenangaben eine Woche ausreichend. Milde Verläufe der Infektion stellen sich nicht als Lungenentzündung, sondern nur als leichtes Fieber dar.

(APA)