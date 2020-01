Sluka stellt Produktion am Rathausplatz ein

Wegen Anrainerbeschwerden wurde die Produktion in den neuen Standort auf der Kärntner Straße verlegt. Der Betrieb im Café am Rathausplatz bleibt bestehen.

Seit 1891 gibt es die Konditorei Sluka am Rathausplatz. 2017 wurde eine zweite, wesentlich größere Filiale in der Kärntner Straße eröffnet. In den sozialen Medien herrscht dieser Tage große Aufregung um das Stammhaus am Rathausplatz. Immerhin wurde die Produktion nach Anrainerbeschwerden verlegt – in die Kärntner Straße.

„Aufgrund von mehrfachen Anrainerbeschwerden mussten wir mit sofortiger Wirkung unsere Produktion am Rathausplatz einstellen. Die Versorgung am Rathausplatz bleibt jedoch durch die Produktion am zweiten Standort in der Kärntnerstraße gesichert“, sagt Sluka-Geschäftsführer Friedrich Deiser in einer Stellungnahme. Mit den Behörden, wie mancherorts kolportiert wird, habe das aber nichts zu tun, erklärt Sprecherin Eva Mandl.

Neuer Standort seit 2017

Im November 2017 hat die Konditorei auf der Kärntner Straße 13-15 ihren zweiten Standort eröffnet – im früheren Gerstner. In den hinteren, von außen nicht einsichtigen Räumlichkeiten hat sich bereits in den 1920er Jahren hier ein Café versteckt, das Café Zwieback. Dort nämlich, wo sich bis 2005 das Restaurant „Zu den drei Husaren“ befunden hat. Das Stammhaus am Rathausplatz soll aber bestehen bleiben. (ks)