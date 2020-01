Kritik an Polens Justizreform wird immer lauter

(c) REUTERS (Francois Lenoir)

Kommissions-Vizepräsidentin Věra Jourová versucht in Warschau, die nationalpopulistische Regierung von ihrem Kollisionskurs mit der EU abzubringen. Die Causa Polen beschäftigt immer öfter den EuGH.

Warschau/Brüssel. Die Hoffnung der nationalpopulistischen polnischen Regierung, dass sich mit dem Amtsantritt der neuen EU-Kommission der Konflikt um Polens Rechtsstaatlichkeit entschärfen würde, hat sich nicht erfüllt. Denn mittlerweile ist die Brüsseler Behörde nicht die einzige Institution, die die Gleichschaltung der polnischen Justiz kritisiert. Warschaus Fixierung auf die Person Frans Timmermans, der in der Kommission von Jean-Claude Juncker für das heikle Thema zuständig war, hat indirekt zur jüngsten Verschärfung des Konflikts beigetragen: Denn nachdem die Rechtsstaatlichkeitsagenda an die Tschechin Věra Jourová gegangen war, fühlte man sich in Warschau offenbar sicher genug, um die Unabhängigkeit der polnischen Richter weiter zu beschneiden.