Der Countdown zum britischen Neustart

Noch ist es ruhig in London, doch in der Nacht auf Samstag wollen die Brexit-Befürworter den EU-Austritt gebührlich feiern.

Die letzten Tage der EU-Mitgliedschaft sind gekommen. Die Regierung unter Boris Johnson versucht für Einheit zu werben, lässt aber ihren eigenen Aktionismus nicht ruhen.

Wien. Am 1. Jänner 1973 berichtete die britische Tageszeitung „The Guardian“: „Großbritannien wechselte in der vergangenen Nacht friedvoll und ohne besondere Feierlichkeiten nach Europa.“ 47 Jahre später wird das Vereinigte Königreich Freitagnacht als erstes Land in der Geschichte die Europäische Union verlassen. Wiederum soll der historische Augenblick mit betonter Zurückhaltung begangen werden: „Jetzt ist die Zeit, nach vorne zu blicken und die vergangene Spaltung zu überwinden“, gab Premierminister Boris Johnson bereits die Richtung vor.



Er widersetzt sich damit bewusst den Forderungen von Brexit-Hardlinern, die das Inkrafttreten des EU-Austritts am Freitag um 23 Uhr Ortszeit (Mitternacht auf dem Kontinent) mit großem Bombast und Lärm in Szene setzen wollten. „Ich werde die ganze Nacht nicht schlafen, sondern auf den Augenblick warten, zu dem die Sonne über unserem freien Vaterland aufgehen wird“, verkündete der konservative Abgeordnete Mark Francois. Zuvor wird er zur Feier des „Independence Day“ gemeinsam mit Brexit-Verfechter Nigel Farage und Gesinnungsgenossen vor dem Parlament den Abschied von der Europäischen Union feiern.