Heftige Kämpfe rund um abgestürzten US-Jet

Die Taliban wollen ein amerikanisches Aufklärungsflugzeug abgeschossen haben. Sollte es stimmen, könnte das die Verhandlungen der Radikalislamisten mit den USA über einen Truppenabzug beeinträchtigen.

Kabul. In der Nähe der Absturzstelle eines Jets der US-Luftwaffe in der ostafghanischen Provinz Ghazni toben seit Wochenbeginn heftige Kämpfe. Etwa 300 Soldaten einer afghanischen Eliteeinheit versuchten, zu der Absturzstelle durchzukommen, stießen aber am Montag auf heftigen Widerstand der islamistischen Taliban. Am Dienstag versuchten es die afghanischen Elitetruppen erneut.

Die Absturzstelle befindet sich in einem Gebiet, das von den Taliban kontrolliert wird. Die Taliban behaupteten auch, dass sie das US-Flugzeug abgeschossen hätten. Die Amerikaner bestreiten das: „Die Ursache des Absturzes wird untersucht. Derzeit gibt es keine Hinweise, dass feindliches Feuer zum Absturz des Flugzeugs führte“, erklärte ein Sprecher der US-Streitkräfte in Afghanistan.

Bei dem Flugzeug handelt es sich um einen Jet vom Typ Bombardier E-11A. Der Jet wird normalerweise in der Zivilluftfahrt eingesetzt. Die US-Luftwaffe hat vier dieser Flugzeuge gekauft und mit Aufklärungs- und Kommunikationselektronik vollgestopft. Da der E-11A-Jet in großen Höhen fliegen kann, eignet er sich in dem gebirgigen Afghanistan gut für Aufklärungsmissionen und für Kommunikation. Militärexperten glauben nicht, dass die Taliban Luftabwehrraketen in ihren Arsenalen haben, die gegen Flugzeuge in so großen Höhen eingesetzt werden können.

Mehr US-Bomben denn je

Unklarheit gibt es auch darüber, wie viele Opfer der Absturz gefordert hat. Die Taliban sprechen von sechs Leichen rund um die Absturzstelle. Ein Polizeisprecher der Provinz Ghazni wusste von vier toten und zwei überlebenden Besatzungsmitgliedern.

Der Vorfall ist vor allem darum heikel, weil die Taliban mit den Amerikanern im Golfemirat Katar gerade wieder über einen möglichen Abzug der US-Truppen aus Afghanistan verhandeln. Im Gegenzug für den Abzug, den US-Präsident Donald Trump im anlaufenden Präsidentschaftswahlkampf gern für Propagandazwecke einsetzen würde, sollen die Taliban ihren Einsatz von Gewalt beenden. Schon einmal wollte Trump im September eine Einigung mit den Taliban verkünden, stoppte den Verhandlungsprozess nach dem Tod eines US-Soldaten bei einem Selbstmordanschlag in Kabul aber abrupt.

Die USA haben derzeit noch gut 13.000 Soldaten in Afghanistan, insgesamt umfasst das ausländische Truppenkontingent dort etwa 22.670 Militärs; 2011 waren es noch 100.000 ausländische Soldaten. Neue Zahlen zeigen auch, dass das US-Militär mehr denn je auf Luftangriffe in Afghanistan setzt. Im vergangenen Jahr flog die US-Luftwaffe so viele Attacken wie noch nie am Hindukusch und warf dort 7423 Bomben ab (2009 unter Präsident Obama waren es noch 4147 Bomben). Aufgrund der vermehrten US-Luftangriffe ist auch die Zahl der getöteten Zivilisten deutlich angestiegen: 717 waren es im ersten Halbjahr 2019, ein Anstieg von 31 Prozent im Vergleich zum Halbjahr 2018.

Bei einem Überfall der Taliban auf eine Polizeistation in Pol-e-Khomri (Provinz Baghlan) in Nordafghanistan sind zu Wochenbeginn zwölf Polizisten getötet und sechs weitere verwundet worden. Die Sicherheitssituation in Baghlan hat sich zuletzt sukzessive verschlechtert. Die Taliban verstärken ihre militärischen Aktivitäten, um die Provinz unter ihre Kontrolle zu bringen. (Bloomberg, AFP)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.01.2020)